Injures dans l’espace public : Le ridicule cour d’éthique des insulteurs d’hier  (Par Mamadou B. Gueye)

Les positions et insultes virulentes du parti Pastef à l’égard de l’ancien gouvernement dans un passé récent sont encore fraîches dans la mémoire de tous les Sénégalais honnêtes. Convenons-en tout de suite, les partis politiques, en particulier lorsqu’ils sont dans l’opposition, peuvent adopter des discours très acerbes contre ceux qui détiennent le pouvoir, souvent sous le couvert de la liberté d’expression, du « droit à la résistance » selon le terme d’un certain Ousmane Sonko, aujourd’hui premier ministre. En effet, lorsque des partis du genre accèdent au pouvoir ou ont un rôle influent, il est franchement perçu comme incohérent de vouloir, de leur part, limiter la liberté d’expression ou critiquer des médias et des voix dissidentes.

La liberté d’expression est effectivement un droit fondamental, et le « retour d’ascenseur » est vite arrivé. Nous assistons par conséquent, à une tentation de censurer ou de limiter les voix critiques de la part de ce pouvoir aux abois depuis seulement un an de gouvernance. C’est un paradoxe d’autant plus que Pastef qui dénonçait des abus de pouvoir lorsqu’il était dans l’opposition, arrive au sommet et adopte honteusement des positions similaires à celles qu’il critiquait auparavant. Une telle attitude est un moyen de faire taire les voix dissidentes, ce qui va à l’encontre des principes démocratiques. Ces gens oublient que le Sénégal est une grande démocratie doté d’un peuple qui a horreur de l’injustice puis qu’ayant hérité de libertés conquises de haute lutte depuis ses ancêtres et ses résistants.

Au-delà de ces remarques, il est également important de reconnaître que, tout en étant contre l’insulte, la diffamation et la violence verbale, la régulation du discours ne doit pas se transformer en un instrument de répression des opposants politiques. Ce que tente clairement Pastef et promu à un cuisant échec ! Trouver un équilibre entre garantir une critique constructive et empêcher les abus verbaux reste un défi majeur dans toute démocratie. C’est en cela que nous invitons les « patriotes » enfin arrivés au pouvoir mais avides de vengeance et de règlements de comptes à la place des urgences cruciales qui les interpelle. Douze mois après leur accession à la magistrature suprême, le Pastef a réussi, non pas à poser les bases d’une réelle émergence, mais à diviser davantage le peuple et à exceller dans les menaces, la délation, les écarts, les révélations sans fondement, l’intimidation et les arrestations tous azimut. Plusieurs prisonniers politiques déjà et donc une population carcérale de plus en plus inquiétante.

Oui, si le Pastef adopte des mesures de restriction de la liberté d’expression ou tente de faire taire les opposants, qu’il se le tienne tout de suite pour dit, cela est totalement inacceptable, car cela nuit gravement à l’espace démocratique et à la pluralité des opinions. Une démocratie saine repose sur la possibilité pour chacun de s’exprimer librement, même si cela inclut des critiques envers ceux qui sont au pouvoir, quel que soit leur statut ou rang social. Le communiqué de Pastef sur la problématique des insultes a été un scandale. Il est ridicule et sera nul et de nul effet puisque ceux qui le portent n’ont jamais été élégants et n’ont jamais fait preuve d’élégance ni par le passé ni en ce présent ! Pour conclure, il me plaît de leur confier ce mot de Chacha Guttry fort à propos de leur parodie de leçon « Le luxe est une affaire d’argent mais l’élégance est une question d’éducation. »

Mamadou Biguine Gueye