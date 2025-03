Opération de sécurisation : 4228 personnes interpellées

La police nationale multiplie ses actions contre la délinquance et la criminalité. C’est dans cette dynamique que les hommes du directeurs de la sécurité publique (DSP), Ndiara Sène, ont déroulé une nouvelle vaste opération de sécurisation dans la nuit du samedi au dimanche sur l’étendue du territoire national.

La mission visant à renforcer la sentiment de sécurité chez les populations a permis aux éléments du commissariats et des postes de police du Sénégal de mettre la main sur 428 individus, dont 54 pour ivresse publique et manifeste, 27 pour nécessité d’enquête, cinq pour détention et usage de chanvre indien, 15 pour détention et usage collectif de chanvre indien, 01 (un) pour détention et usage d’ecstasy, 08 (huit) pour offre et cession de chanvre indien, 03 (trois) pour usage de produits cellulosiques, 04 (quatre) pour collecte de données personnelles, 04 (quatre) pour tapage nocturne, 01 (un) pour violence et voies de fait, deux pour détention d’armes blanches, un pour escroquerie, un pour outrage à agent dans l’exercice de ses fonctions, deux pour flagrant délit de vole.

Egalement, une quantité de drogue a été saisie au cours de ces opérations, selon Sud Quotidien. Pour divers infractions routières, 52 véhicules automobilisées ont été mis en fourrières et 89 motos immobilisées. Le montant des amendes forfaitaires s’élève à plus de 800 000 F CFA versés dans les caisses du trésors public.