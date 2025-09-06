Investissements en Afrique : Tout prédestine le Sénégal à être un hub régional de premier choix (Par Cheikh Mbacké SENE)

Investissements en Afrique : Tout prédestine le Sénégal à être un hub régional de premier choix (Par Cheikh Mbacké SENE, Expert en intelligence économique, veilles et communication)

Le Sénégal s’apprête à vivre un moment décisif de son agenda économique avec la tenue du Forum Invest in Sénégal, les 7 et 8 octobre 2025 au CICAD de Dakar. Ce rendez-vous, qui s’annonce comme le plus grand salon des investissements jamais organisé dans le pays, réunira gouvernements, grandes entreprises, investisseurs institutionnels, start-ups et partenaires stratégiques pour repenser et forger l’avenir économique du continent.

En 2018 déjà, le Sénégal figurait aux portes du Top 10 des destinations africaines les plus attractives en matière d’investissements directs étrangers (IDE). Aujourd’hui, grâce à ses réformes structurelles, à sa stabilité politique et à ses infrastructures modernes, le pays se positionne comme une véritable plateforme régionale pour les IDE, au service de la CEDEAO et de la ZLECAf.

Un Forum stratégique pour accélérer la diplomatie économique

Le Forum Invest in Sénégal ne sera pas un simple salon de promotion. Il sera une plateforme de haut niveau, pensée pour connecter l’écosystème sénégalais aux flux d’investissements mondiaux. Les secteurs clés comme l’énergie, l’agro-industrie, les infrastructures, le numérique et l’innovation seront au cœur des discussions, avec des deals attendus et des partenariats stratégiques.

Ce forum s’inscrit dans une volonté affirmée : faire du Sénégal un hub économique et financier incontournable en Afrique de l’Ouest, capable d’attirer des investissements durables et de générer des transferts de technologies profitables à l’économie nationale.

Le rôle central de l’APIX et du leadership de Bacary Sega Bathily

Derrière cette dynamique, l’APIX, sous l’impulsion de son Directeur Général Bacary Sega Bathily, joue un rôle déterminant. Ces derniers mois, il a multiplié les démarches pour donner une visibilité internationale au Sénégal.

À Osaka (Japon), il a su convaincre les investisseurs asiatiques de l’intérêt du Sénégal comme relais stratégique en Afrique pour les industries innovantes, notamment dans les technologies vertes et la santé.

En Turquie, il a consolidé des partenariats solides dans le BTP, la logistique et l’énergie, confirmant la place du Sénégal comme porte d’entrée privilégiée des entreprises turques vers l’Afrique de l’Ouest.

Ce travail diplomatique et opérationnel constitue une véritable stratégie offensive d’attractivité, où chaque déplacement, chaque accord et chaque échange contribue à renforcer l’image du Sénégal comme une destination fiable, compétitive et tournée vers l’avenir.

L’attractivité inclusive, clé du succès

Pour transformer cette dynamique en succès durable, il est essentiel de consolider les réformes, de renforcer la lutte contre la corruption, et surtout de faire en sorte que la diaspora sénégalaise et les PME locales soient au cœur de l’agenda d’investissement. Car l’enjeu n’est pas seulement d’attirer des capitaux, mais de bâtir une économie inclusive et résiliente, au service des Sénégalais.

Avec le Forum Invest in Sénégal 2025, le pays franchit une nouvelle étape : il ne s’agit plus seulement de séduire les investisseurs, mais de démontrer que le Sénégal est bien un hub régional de premier choix, prêt à connecter l’Afrique au reste du monde.