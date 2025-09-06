L’IA au service de la cité : vers une ville plus fluide, inclusive et démocratique ?

L’intelligence artificielle au service de la cité : vers une ville plus fluide, inclusive et démocratique ?

Capteurs, algorithmes, données massives… Derrière ces termes techniques se dessine une révolution bien concrète : celle de la transformation de nos villes. L’intelligence artificielle (IA) s’impose désormais comme un véritable système nerveux central de la cité, capable d’optimiser en temps réel l’usage des ressources et d’améliorer la vie quotidienne. Mais au-delà des promesses, une question demeure : saurons-nous concilier efficacité technologique et respect des libertés fondamentales ?

Déjà, certaines expériences illustrent la portée de ces mutations. À Barcelone, l’éclairage public s’adapte automatiquement au passage des piétons, réduisant considérablement la facture énergétique. À Toronto, des algorithmes permettent aux urbanistes d’anticiper les évolutions démographiques pour planifier la construction de logements. Comme le résume un élu impliqué dans le projet du Grand Paris : « Nous avons aujourd’hui des données en abondance, mais l’IA nous permet de les transformer en décisions intelligentes et proactives. »

Ces avancées se traduisent directement dans le quotidien des citoyens. Dans les transports, des feux de circulation intelligents fluidifient la circulation, réduisant les embouteillages de près de 20 % dans certaines métropoles chinoises. À Lyon, des modèles prédictifs permettent d’ajuster la fréquence du métro en fonction de l’affluence prévue. Dans le domaine de la santé, lors de la pandémie de Covid-19, des algorithmes ont analysé en temps réel les appels d’urgence pour cartographier et anticiper la propagation du virus, rendant la réponse sanitaire plus ciblée et plus efficace.

Le continent africain, souvent perçu comme en retrait, se révèle au contraire un terrain fertile pour des innovations adaptées et frugales. Au Rwanda, des drones guidés par l’IA livrent du sang et des médicaments dans les zones reculées, sauvant des vies chaque jour. Au Kenya et au Nigeria, des agriculteurs reçoivent sur leur téléphone portable des conseils agronomiques hyper-locaux générés par algorithmes pour optimiser leurs récoltes. À Dakar, des capteurs commencent à rationaliser la collecte des déchets en définissant des itinéraires plus efficaces. Mais pour transformer ces initiatives en modèle durable, l’Afrique doit investir dans la formation, développer des bases de données locales, établir des cadres réglementaires solides et favoriser une coopération panafricaine. Le véritable enjeu est de garantir que l’IA serve prioritairement le développement humain et économique du continent.

La révolution en cours n’est pas uniquement technique : elle redessine aussi le lien entre citoyens et institutions. En Estonie, pionnière du numérique, des plateformes d’IA synthétisent automatiquement les contributions lors de consultations publiques, offrant aux décideurs une vision claire et représentative des attentes de la population. En France, certaines municipalités testent des assistants virtuels capables de répondre jour et nuit aux questions des habitants, rendant l’administration plus accessible et plus réactive. L’IA, en ce sens, peut devenir un outil de démocratie participative, en rapprochant la décision publique du citoyen.

Toutefois, cet enthousiasme ne saurait occulter les risques. Les dérives de la surveillance de masse, comme en Chine où la reconnaissance faciale est utilisée pour suivre les déplacements des individus, rappellent l’urgence d’un encadrement éthique strict. « La question fondamentale n’est pas seulement de savoir ce que l’IA peut faire, mais ce que nous, en tant que société, voulons qu’elle fasse », avertit l’éthicienne Antoinette Rouvroy.

Les modèles se dessinent déjà : Singapour mise sur l’IA pour fluidifier la mobilité et réduire son empreinte carbone, tandis que l’Europe, avec le RGPD et le futur AI Act, cherche à concilier innovation et protection des libertés. L’Afrique, de son côté, invente ses propres solutions agiles et adaptées à ses réalités.

Demain, qu’elles soient à Paris, Toronto ou Nairobi, nos villes pourront être plus efficaces, plus durables et plus participatives. Mais une cité ne sera véritablement « intelligente » que si la technologie demeure un outil au service du bien commun, respectueux des spécificités locales et porteur d’une vision inclusive de la modernité. L’enjeu est clair : construire non pas seulement des villes connectées, mais des sociétés véritablement humaines et démocratiques.

Par Pape Modou Fall, ingénieur informatique à l’UCAD