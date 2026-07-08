Le Collectif des détenus politiques du Sénégal (CODEPS) a annoncé qu’il ne participera à aucune rencontre avec le président de la République. L’organisation estime que les conditions ne sont pas réunies pour un dialogue sincère autour des événements de 2021 à 2024 et avertit qu’aucun de ses membres n’est habilité à parler en son nom.

Le CODEPS rejette ainsi catégoriquement toute rencontre avec le chef de l’État. Dans un communiqué officiel, il justifie sa position par l’absence de garanties suffisantes pour faire éclater la vérité, rendre justice aux victimes et assurer une réparation jugée digne après les événements politiques et sociaux survenus entre 2021 et 2024.

Le collectif insiste également sur le fait qu’aucun de ses membres n’a été mandaté pour le représenter dans le cadre d’éventuels échanges avec les autorités de l’État. « Toute participation individuelle ne saurait engager le CODEPS », précise le communiqué.

L’organisation considère qu’une telle démarche relèverait d’une simple initiative personnelle. Elle prévient qu’une participation isolée serait perçue comme une trahison du combat collectif mené depuis plusieurs années en faveur de la vérité, de la justice et de la réparation intégrale des victimes.