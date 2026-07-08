Assemblée nationale : Maïmouna Dieye nommée dans le cabinet de Sonko

Le Président de l’Assemblée nationale, Ousmane Sonko, poursuit ses nominations. Ce mercredi, il a fait de Maïmouna Dieye sa Conseillère technique spéciale, chargée de l’Action Sociale, de la Famille, de la Promotion des Droits des Femmes, de la Protection des Enfants et des Groupes Vulnérables, dont les personnes vivant avec un handicap. L’ancienne Ministre de la Famille, de l’Action sociale et des Solidarités va donc intégrer le cabinet du patron du pouvoir législatif.

«Cette nomination, je la reçois comme une marque d’estime, mais surtout comme un appel au service. Un service exigeant, au plus près des réalités de nos concitoyens les plus vulnérables, les femmes, les enfants, les personnes en situation de handicap dont la dignité et les droits doivent demeurer au cœur de l’action publique», a-t-elle réagi, s’engageant à honorer cette mission avec loyauté envers et fidélité aux valeurs de justice, d’équité et de rupture.

Avec Seneweb