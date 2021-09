Italie : Un Sénégalais cambriole une boutique en plein jour

Pour survivre en Italie, tous les moyens sont parfois utilisés par nos compatriotes sénégalais. Agression, vol, vente de drogue, etc. Et c’est bien le cas de J. B un Sénégalais établi en Italie et âgé de 24 ans. Ce dernier a été arrêté pour vol aggravé dans un magasin de vente de vêtements « KTS tore », informe Les Echos.

En effet dès qu’il a brisé la vitre du magasin et est entré dans le magasin, un citoyen a alerté le numéro d’urgence unique 112, signalant la présence d’un homme, qui retirait des sacs et des vêtements dans le commerce.

Les policiers, quelques heures plus tard, sont arrivés sur place, ont constaté le cambriolage et la disparition de divers vêtements et se sont immédiatement mis à la recherche du responsable, sur la base des éléments descriptifs acquis immédiatement à partir de quelques témoignages.

Lors de leur patrouille dans les rues avoisinantes, les policiers ont d’abord trouvé les biens volés, cachés parmi, quelques arbustes dans le parc voisin et à une courte distance, ils ont remarqué un sujet qui errait et qui ressemblait à celui décrit par les témoins, mais surtout, il portait un sweat-shirt tout neuf, de la même marque que les vêtements enlevés lors du vol.

Les marchandises d’une valeur de totale d’environ 3600 euros, ont été entièrement récupérées et restituées à l’ayant droit, tandis que le compatriote voleur a été conduit à la caserne, mis en état d’arrestation et conduit en prison dans l’attente d’un jugement en flagrance, rapportent nos confrères.