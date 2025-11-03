Italie : Un sénégalais tué dans un accident

Un émigré sénégalais nommé Mouhamadou Bamba Badiane est décédé dans un accident de la route survenu samedi vers 9 heures du matin à Val Seriana, en Italie. Sa voiture est entrée en collision avec un camion des pompiers de Bergame, qui se dirigeait à Scanzorosciate pour éteindre un incendie.

Badiane, 34 ans, est mort sur le coup, selon le récit de Les Échos, qui donne l’information. Quatre passagers, compatriotes de la victime, s’en sont tirés avec des blessures, signale le journal.

«L’asphalte humide du matin et une possible distraction sont envisagées comme facteurs contributifs, rapporte la même source. Une enquête est en cours afin de déterminer les causes exactes de la tragédie.»