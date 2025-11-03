Dr Abdourahmane Diouf appelle au consensus et au pardon

Abdourahmane Diouf a célébré hier la quatrième année d’existence du Parti Awalé au CICES en présence d’Aminata Touré, Aldiouma Sow, ministre conseiller politique du chef de l’Etat etc. A cette occasion, il a soutenu qu’un pays ne peut se construire sur la haine, la vengeance et le mensonge. Malgré les vives attaques des militants de Pastef depuis sa sortie polémique, il a réaffirmé sa position et a fait appel à l’apaisement.

«Je lance un appel au consensus, au pardon et à la concorde», a-t-il déclaré. Faisant fi de la polémique, le ministre de l’Environnement maintient sa dynamique. Une sortie qui a suscité encore de vives réactions sur les réseaux sociaux des militants du Pastef. Le ministre de l’Environnement a également exprimé sa gratitude envers le président Bassirou Diomaye Faye qui, selon lui, lui a témoigné sa confiance en envoyant le ministre-conseiller Aldiouma Sow pour le représenter à la cérémonie.

« As moy Diomaye, Diomaye moy As », a-t-il lancé avec un sourire, reprenant à sa manière le célèbre slogan des patriotes « Sonko moy Diomaye, Diomaye moy Sonko ». Une manière pour le leader d’Awalé de réaffirmer sa loyauté au chef de l’État tout en revendiquant son indépendance d’esprit.