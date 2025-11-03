Le ministère de la Communication relance le fonds d’appui à la presse

Après plusieurs mois d’attente, le processus de distribution du Fonds d’Appui et de Développement de la Presse (FADP) reprend enfin. Invité ce matin sur le plateau de la matinale Kenkeliba de la RTS1, le directeur de la communication, Habibou Dia, a annoncé l’ouverture officielle de la plateforme DMS, destinée à permettre aux entreprises de presse de déposer leurs dossiers de candidature.

Cette plateforme, fruit de quatre mois de travaux, marque une nouvelle étape dans la gestion du fonds, désormais digitalisée pour plus de transparence et d’efficacité. Elle est accessible uniquement aux médias déclarés conformes par le ministère de la Communication, à l’issue du vaste recensement opéré cette année.

Selon Habibou Dia, 258 organes de presse sont aujourd’hui officiellement reconnus par l’État, conformément au Code de la presse. Parmi eux : 26 télévisions, 28 quotidiens, 30 radios commerciales, 102 radios communautaires, 22 web télés et 48 médias en ligne. Les médias du service public sont, eux aussi, autorisés à soumissionner pour la présente campagne.

Le responsable de la communication est également revenu sur la non-distribution du FADP en 2024, une décision qui avait provoqué de vives réactions au sein du secteur. Il a précisé que cette suspension n’était pas liée à un blocage politique, mais à un audit conduit par l’Inspection générale d’État (IGE), visant à assainir le dispositif avant sa relance.

Source : RTS