Birkilane : Un commandant de gendarmerie échappe à « un assassinat »

Le commandant Ndiaye, chef de la Brigade de gendarmerie de Birkilane, a failli y passer. Selon L’Observateur, il a été victime d’une attaque planifiée par des bergers qui auraient tenté de libérer un de leurs collègues arrêté pour meurtre et qui était en train d’être conduit à la Brigade. «Ils sont sortis des buissons comme des diables. Ils en voulaient particulièrement au commandant ; ils voulaient le tuer pour récupérer leur camarade», raconte un témoin anonyme dans les colonnes du quotidien du Groupe futurs médias.

Ce dernier précise que le commandant a reçu plusieurs coups de machettes, «dont un, particulièrement violent, à la mâchoire».

Le journal, repris par Seneweb, rapporte que les éléments de la Brigade de Birkilane présents au moment des faits ont réussi à sauver leur patron et à mettre aux arrêts neuf des assaillants. «Grièvement blessé, le commandant a été évacué en vitesse vers le centre de santé de Birkilane où il est admis aux urgences. Joint au téléphone, il a informé que les mis en cause arrêtés ont été placés en garde à vue tandis que le reste des agresseurs a pris la fuite», rapporte la même source.

L’affaire s’est produite jeudi 30 novembre. Elle est partie du meurtre d’un cultivateur du village de Fass Sy nommé M. Dramé. Après une vive altercation avec le berger A. Bâ, dont le troupeau avait investi son champ, il est égorgé par ce dernier, pointe L’Observateur. «Alertés par les cris, poursuit le quotidien d’information, d’autres cultivateurs accourent et maîtrisent le berger avant d’alerter la gendarmerie. Informé, le commandant Ndiaye se rend sur les lieux avec ses hommes, constate le drame et procède à l’arrestation du présumé meurtrier.»

C’est en procédant au transfert du suspect que le chef de la gendarmerie a subi l’attaque qui aurait failli lui coûter la vie. L’Observateur renseigne que les neuf personnes accusées d’avoir tenté de tuer le gendarme et A. Bâ devraient être déférés au parquet au terme de leur garde à vue. «Ils risquent des poursuites pour tentative d’assassinat sur une personne dépositaire de l’autorité publique, entre autres charges. Blessé à la mâchoire, le commandant Ndiaye commence une longue convalescence», complète le quotidien d’information.