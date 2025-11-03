Abdou Mbow : « Abdoulaye Daouda Diallo n’a jamais quitté le parti »

Invité du « Jury du dimanche » sur iRadio, Abdou Mbow, député et porte-parole de l’Alliance pour la République (APR), a fait le point sur la situation interne de sa formation politique, insistant sur sa vitalité et son renouveau sur le terrain.

Abdou Mbow a tenu à clarifier la situation de l’ancien ministre Abdoulaye Daouda Diallo, souvent au centre de rumeurs de départ ou de formation d’une nouvelle entité. Le porte-parole a été catégorique : « Malgré sa discrétion ces derniers temps, Abdoulaye Daouda Diallo reste membre à part entière de l’APR et n’a jamais quitté le parti. Il est toujours maire de Podor et n’a jamais annoncé la création d’un mouvement ou son départ de l’APR. »

Le député a rappelé que les départs et les arrivées sont inhérents à la vie d’un parti politique. Il a souligné que ces évolutions ne doivent pas être perçues comme des « fissures ou des cassures », mais plutôt comme la « dynamique normale » d’une formation politique.

Abdou Mbow, repris par Seneweb, a également annoncé que le processus de renouvellement des structures du parti est en cours, avec notamment l’installation prochaine d’un nouveau secrétariat national.

Le porte-parole a conclu en insistant sur la volonté de l’APR de « tendre la main » à tous les anciens membres qui souhaiteraient réintégrer le parti : « Certains étaient partis, peut-être reviendront-ils », a-t-il affirmé.