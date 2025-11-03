Medza Ndoye : «Le climat politique au Sénégal est en train de fragiliser notre cohésion sociale»

Lettre ouverte : Le climat politique au Sénégal est en train de fragiliser notre cohésion sociale

Chers compatriotes,

Depuis quelque temps, notre pays traverse une période marquée par des tensions politiques et sociales qui menacent les fondements même de notre cohésion nationale.

Les divisions se creusent, les mots blessent, et parfois les actes dépassent la raison ce climat délétère, alimenté par la méfiance et les oppositions exacerbées, fragilise ce que nous avons de plus précieux : notre unité.

Le Sénégal a toujours été reconnu comme un modèle de stabilité et de dialogue en Afrique. Cette réputation, construite grâce au courage, à la sagesse et au sens du consensus de nos aînés, ne doit pas être sacrifiée ,des ambitions personnelles ou partisanes.

Nous devons nous rappeler que la politique n’est pas une guerre, mais un instrument au service du bien commun.

Les opinions peuvent diverger, mais le respect doit demeurer.

Les intérêts individuels ne doivent jamais primer sur la paix sociale.

J’en appelle à la responsabilité de chacun :

Aux acteurs politiques, pour qu’ils privilégient la concertation à la confrontation.

Aux citoyens, pour qu’ils refusent la manipulation et s’engagent dans un dialogue constructif.

Aux médias, pour qu’ils fassent de l’information un outil d’apaisement et non d’attisement des tensions.

Le Sénégal est une grande nation, forgée dans la diversité, la tolérance et la solidarité. Préservons cet héritage.

Ensemble, remettons au centre de notre vie publique les valeurs de respect, de dignité et de fraternité.

Car au-delà des partis et des clivages, nous n’avons qu’un seul camp celui du Sénégal.

Medza Ndoye

Acteur communautaire engagé contre la pollution plastique leader Climat Jeunesse Afrique entrepreneur social et culturel