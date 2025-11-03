Baisse annoncée de l’électricité : Le Collectif Noo Lank salue une victoire du peuple mais… 

Le Collectif Noo Lank a réagi à l’annonce faite, lundi dernier, par le Premier ministre Ousmane Sonko concernant la baisse prochaine des tarifs de l’électricité et des hydrocarbures, à l’issue de huit mois de travaux gouvernementaux.

Dans un communiqué, le collectif se félicite de cette mesure qu’il considère comme une grande avancée du combat citoyen mené depuis plusieurs années. Noo Lank précise toutefois ne pas avoir participé aux concertations évoquées par le Premier ministre, tout en soulignant que « l’essentiel n’est pas d’être à la table des discussions, mais de constater des décisions concrètes qui soulagent les Sénégalais ».

Selon le mouvement, cette décision confirme la justesse de sa lutte et la légitimité de ses revendications, portées avec constance aux côtés des syndicats, organisations de la société civile, travailleurs et acteurs politiques.

Noo Lank en a profité pour interpeller l’État sur la situation du système de prépaiement Woyofal, jugé « incompris » et toujours trop onéreux pour les ménages. « Woyofal doit soulager, pas étrangler », rappelle le collectif, appelant à des baisses significatives des tarifs, aussi bien pour le prépayé que pour le système classique, et à un accompagnement des PME et des couches vulnérables.

Enfin, le collectif dit attendre la concrétisation rapide des annonces en mesures effectives et vérifiables, tout en promettant de rester vigilant et mobilisé jusqu’à l’obtention d’une énergie « abordable et équitable pour tous ».