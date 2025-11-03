Elle bloque le numéro de sin ex…il la tue à coups de marteau

Laetitia, atteinte d’autisme, a rompu il y a quelques mois avec son compagnon.

Mais Anthony S. n’a jamais accepté la séparation. Il s’est mis à la harceler.

La femme, âgée de 37 ans, a alors été obligée de bloquer son numéro de téléphone.

Fou de rage, le jeune homme de 26 ans s’est introduit dans le foyer pour handicapés où vit Laetitia. Il est entré dans sa chambre et a massacré la trentenaire.

Il lui a lardé le visage et le corps à coups de couteau. En quelques dizaines de secondes, la trentenaire, touchée à la carotide, s’est vidée de son sang.

Son corps sera découvert le 8 octobre dans le coffre d’une voiture à Cornillon, dans le Gard.

Son compagnon a été interpellé et a été placé en unité spécialisée, en raison de son état psychiatrique.

« Il l’a tué, car elle a simplement bloqué son numéro de téléphone », explique son frère Jonathan au journal ICI Gard Lozère.

Le père de la trentenaire se souvient de la nuit où elle a été tuée, il s’est réveillé avec un message du principal suspect. « Il m’a écrit à minuit pour me dire : je suis désolé Hervé, je t’aime. Sauf que je n’ai pas du tout prêté attention à ce message », relate-t-il.

