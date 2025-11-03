Elle abat sa rivale…et se donne la mort dans sa voiture

Cyndi Morvan, 39 ans, a été tuée par balles vendredi dans les parties communes de son immeuble à Calais (62) avec une arme de gros calibre.

Sa meurtrière était la compagne actuelle de l’ex-compagnon de la victime. La mise en cause s’est suicidée le soir-même dans sa voiture sur un parking à Calais.

Elle a laissé un courrier dans lequel elle confesse son crime et s’excuse.

Cette lettre évoque des relations extrêmement tendues entre les deux femmes et des « reproches très importants » qui auraient pu mener à ce « geste extrême » de l’assaillante, mais sans les détailler.

Cindy Morvan était maman de deux enfants. Cette cycliste avait été championne de France sur piste. Elle était ambassadrice pour la Fédération française de cyclisme en Hauts-de-France.

Pour Myriam Prétot, en charge du cyclisme féminin à la FFC, Cindy Morvan « incarnait les valeurs de notre réseau: engagement, générosité, et énergie communicative ».

Elle laisse « une empreinte précieuse dans l’histoire de la promotion du cyclisme féminin », a-t-elle aussi réagi samedi sur Facebook.

Source : F D