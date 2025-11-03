Diomaye-Sonko…Un solide tandem « condamné » à gouverner ensemble

L’accession au pouvoir de Bassirou Diomaye Faye à la présidence de la République et d’Ousmane Sonko au poste de Premier ministre a inauguré une nouvelle ère politique au Sénégal, marquée par un binôme au destin singulier. Nés du même mouvement, le PASTEF (Parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité), et unis par un parcours commun jalonné d’épreuves, les deux hommes sont désormais au cœur d’un exécutif dont la cohésion est perçue comme la pierre angulaire de la stabilité nationale et de la réalisation de leur projet de « transformation nationale ».

La relation entre le Président Bassirou Diomaye Faye et Ousmane Sonko, ne souffre d’aucune comparaison historique aisée, comme le souligne Mamadou Diop Decroix. Leur lien, « forgé dans l’adversité » et la prison, transcende les conventions politiques habituelles. Contrairement au duo Senghor-Dia où le Président du Conseil détenait l’essentiel des pouvoirs, la configuration actuelle inverse les rôles traditionnels : Sonko est le chef du parti, tandis que Diomaye Faye concentre les prérogatives présidentielles.

Cette singularité institutionnelle et personnelle « condamne » de facto les deux leaders à une unité inébranlable, comme l’a rappelé le Président de l’Assemblée nationale, El Malick Ndiaye, arguant que leur « union et le destin du Sénégal sont indissociables ». Leur mandat est porteur d’une attente immense de changement radical, qualifié de « révolution » par certains membres de leur camp. Toute fissure au sommet de l’État, comme souhaité par certains détracteurs, nnserait interprétée comme un échec du projet, voire une trahison de l’idéal qui a galvanisé une large partie de la jeunesse sénégalaise.

Les avertissements de personnalités politiques chevronnées, à l’image de Mamadou Diop Decroix, résonnent d’une importance capitale. Il a ainsi lancé un appel solennel : « Sonko et Diomaye doivent consolider leur compagnonnage pour le bien du pays. Une rupture entre eux pourrait plonger le Sénégal dans l’instabilité ». Ce risque est d’autant plus crucial que le pays évolue dans un contexte sous-régional tendu, marqué par la montée des menaces sécuritaires, exigeant un exécutif parfaitement soudé et concentré sur les défis fondamentaux de la nation.

La nature même de leur accession au pouvoir, en rupture avec les anciens régimes, fait de leur réussite une obligation morale et politique. Le projet de « changement radical » nécessite une convergence sans faille des vues et des actions entre la Présidence et la Primature. L’unité n’est donc pas seulement une question d’amitié ou d’affection mutuelle, mais une exigence pragmatique face à l’ampleur des réformes structurelles et institutionnelles promises.

Le maintien de cette cohésion exige un travail constant sur la clarification des rôles et des responsabilités. Bien que la Constitution confère les pouvoirs au Président, la légitimité populaire et l’aura politique d’Ousmane Sonko, leader historique du parti au pouvoir, sont des facteurs que le tandem doit intégrer avec finesse. L’appel de Guy Marius Sagna à « poser les problèmes dans le parti et les régler ensemble » souligne la nécessité d’une discipline interne forte pour gérer les inévitables divergences inhérentes à tout exercice du pouvoir.

En somme, l’unité du duo Diomaye-Sonko est le verrou de sécurité du projet patriotique. Leur collaboration harmonieuse est la seule garantie que la « transformation nationale » ne dévie pas de sa trajectoire. Une séparation, même partielle ou symbolique, serait perçue par l’opinion publique comme le signe d’une implosion, avec le risque imminent de déstabiliser l’équilibre politique durement acquis.

C’est pourquoi les deux « frères siamois » de la politique sénégalaise sont, dans les faits, condamnés à gouverner ensemble pour la durée de leur mission. Leur destin politique et, plus largement, celui du Sénégal pour les prochaines années, se joue dans la capacité de ce tandem à préserver, coûte que coûte, une unité forgée au creuset des épreuves.

Les patriotes sont désormais exhortés à accompagner ce changement, comprenant que l’évolution des mentalités et le soutien populaire sont aussi cruciaux que l’entente au sommet de l’État pour que le Sénégal puisse réaliser ses aspirations de prospérité et de stabilité.

Niakaar Ngom pour xibaaru.sn