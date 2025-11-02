Mise en accusation de Macky Sall : Abdou Mbow clôt le débat

Le débat autour de la tentative de mise en accusation de l’ancien président Macky Sall pour haute trahison s’est refermé à l’Assemblée nationale. Après le rejet du projet de résolution par le Bureau de l’institution, le député Abdou Mbow, membre de l’Alliance pour la République (APR), a salué une décision qu’il juge « conforme à la Constitution », tout en dénonçant « l’attitude mal informée » de certains élus de l’opposition.

Invité du Jury du Dimanche (JDD) ce 2 novembre, Abdou Mbow a affirmé que le dossier était désormais « clos » et qu’il ne méritait plus de faire l’objet d’un débat. Le parlementaire n’a pas ménagé ses critiques envers les députés de l’opposition, qu’il accuse de méconnaissance institutionnelle : « Nous sommes en face de députés qui sont dans une ignorance et qui s’entêtent dans leur ignorance. Quand ils ont déposé ce projet de résolution, on avait déjà dit que c’était une aberration. Parce qu’un député n’a pas le droit de venir déposer un projet de résolution de mise en accusation pour haute trahison. »

Le député de l’APR a également soulevé un point central : la définition même de la « haute trahison », qu’il estime absente du cadre juridique sénégalais. « Dans le code pénal et le code de procédure pénale sénégalais, il est dit que le président de la République ne peut être jugé que pour haute trahison. Mais aujourd’hui, personne ne peut dire clairement ce que recouvre cette notion dans la Constitution ou dans les textes. »

Revenant sur la procédure de rejet du texte, Abdou Mbow a tenu à clarifier les compétences du Bureau de l’Assemblée nationale, souvent mal comprises selon lui : « Le Bureau a compétence pour apprécier la recevabilité d’une proposition de loi ou d’une résolution. Si le Bureau juge qu’une proposition n’est pas recevable, elle est simplement écartée. C’est aussi simple. Le fond relève des commissions, pas du Bureau. »

Pour le député, la polémique actuelle illustre surtout une méconnaissance du fonctionnement républicain : « Quand on ne comprend pas comment marche la République, ses institutions, le Bureau de l’Assemblée et les lois, on se perd dans des élucubrations inutiles. »

Abdou Mbow considère ainsi que la tentative de mise en accusation de l’ancien président Macky Sall est définitivement « classée », estimant que l’opposition cherche à « se donner en spectacle » au lieu de respecter les procédures légales.