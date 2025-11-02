Mamadou Diop Decroix : « Sonko et Diomaye doivent préserver leur unité pour la stabilité du pays »

Invité de l’émission « En vérité » sur Radio Sénégal, l’ancien ministre et leader du parti AJ/PADS, Mamadou Diop Decroix, a livré une analyse approfondie de la gouvernance actuelle et de la dynamique du tandem présidentiel formé par Bassirou Diomaye Faye et Ousmane Sonko.

Interrogé sur la comparaison souvent établie entre le duo Sonko-Diomaye et celui formé à l’époque de l’indépendance par Léopold Sédar Senghor et Mamadou Dia, Decroix a tenu à nuancer : « On ne peut pas comparer ces deux binômes. La relation entre Senghor et Mamadou Dia n’est pas la même. »

Il a rappelé qu’à l’époque, Senghor dirigeait le parti tandis que Dia, son ami et allié politique, présidait le Conseil du gouvernement. Aujourd’hui, la configuration est inversée : Ousmane Sonko est le président du parti Pastef, et Bassirou Diomaye Faye, ancien secrétaire général de ce même parti, est devenu chef de l’État.

Selon lui, le lien qui unit les deux hommes est singulier, forgé dans l’adversité : « Leur parcours commun, marqué par la prison et les épreuves, leur confère une relation particulière. »

Mamadou Diop Decroix a également tenu à rappeler les différences institutionnelles majeures entre les deux périodes. Sous Senghor, le président du Conseil — Mamadou Dia — détenait la plupart des pouvoirs exécutifs. Aujourd’hui, c’est le Président de la République qui concentre les prérogatives, conséquence du système issu de la Constitution de 1963, inspirée du modèle gaulliste après l’éviction de Dia.

Face à cette réalité, le leader de l’AJ/PADS appelle à une réforme en profondeur : « Il est temps de repenser ce système pour instaurer un véritable équilibre des pouvoirs. »

L’ancien ministre a par ailleurs lancé un appel solennel au maintien de la cohésion au sommet de l’État : « Sonko et Diomaye doivent consolider leur compagnonnage pour le bien du pays. Une rupture entre eux pourrait plonger le Sénégal dans l’instabilité. »

Un avertissement qu’il estime d’autant plus crucial dans un contexte sécuritaire sous tension, marqué par la montée des menaces terroristes dans la sous-région, notamment la présence du JNIM à proximité de Jiboly et Kidira, aux frontières maliennes.

En conclusion, Mamadou Diop Decroix a exhorté les Sénégalais à accompagner le changement voulu par les nouvelles autorités : « La transformation nationale ne se fera pas sans une évolution des mentalités. »