Taxawu Senegaal : Khalifa Sall sonne la remobilisation et dénonce les dérives du pouvoir

Le parti Taxawu Senegaal, dirigé par Khalifa Ababacar Sall, a tenu ce samedi, à son siège de Keur Idrissa Diallo à Sacré-Cœur, la première réunion de son Secrétariat politique national provisoire. Une rencontre jugée stratégique par ses responsables, qui y voient une étape décisive dans la consolidation de la vision et de l’engagement du mouvement en faveur de la démocratie, de l’État de droit et du développement national.

Lors des discussions, Taxawu Senegaal s’est félicité du succès de la première marche pacifique du Front pour la Défense de la Démocratie et de la République (FDR), qui regroupe plusieurs partis d’opposition. Le parti de Khalifa Sall estime que cette forte mobilisation illustre la maturité politique du peuple sénégalais et son attachement aux valeurs de justice, de liberté et de dignité. Le communiqué du parti salue également « la discipline et la responsabilité » des manifestants qui ont exprimé, dans le calme, leur rejet de l’arbitraire, de la mauvaise gouvernance et de la baisse du pouvoir d’achat. Pour Taxawu, cette journée a rappelé que « la souveraineté populaire demeure le socle de toute République véritable ».

Le parti a vivement condamné les interventions policières dans les locaux de 7TV et de la RFM, ainsi que l’arrestation des journalistes Maïmouna Ndour Faye et Babacar Fall. Taxawu Senegaal considère ces actes comme « une violation manifeste de la liberté de la presse et du droit à l’information », estimant qu’« on ne bâillonne la presse que lorsqu’on redoute la lumière ». Le mouvement exige la libération immédiate et sans condition de tous les détenus politiques et prisonniers d’opinion.

Sur le plan de la gouvernance territoriale, le parti a alerté sur les tensions de trésorerie que connaissent de nombreuses mairies, imputant la situation aux retards de transferts de fonds dus par l’État — notamment le Fonds de dotation de la décentralisation, le Fonds d’équipement des collectivités territoriales et les ristournes fiscales. S’il reconnaît le paiement du PACASEN 2025, Taxawu déplore que les allocations de 2024 restent en souffrance, compromettant la continuité du service public local.

Taxawu Senegaal s’inquiète également de la hausse de 6 % de la dette intérieure et du renchérissement du coût de l’endettement, une situation qui, selon lui, réduit les marges de manœuvre de l’État et freine les investissements structurants. Les ménages, eux, subissent la pression fiscale, la cherté de la vie et la hausse des coûts de santé, tandis que les inondations récurrentes dans plusieurs régions, comme Touba, la vallée du fleuve Sénégal, la Falémé ou Tambacounda, aggravent la précarité. Le secteur privé, notamment le BTP, est aussi fragilisé par les retards de paiement de l’État.

Le parti appelle le gouvernement à anticiper la campagne de commercialisation agricole, en particulier pour l’arachide, le riz et le maïs, et à soutenir les horticulteurs pour la saison froide. Il insiste sur la nécessité d’investir dans les infrastructures de stockage et de conservation afin de réduire les pertes post-récoltes estimées à 30 %. Sur le plan éducatif, Taxawu demande à l’État de respecter ses engagements envers les enseignants décisionnaires, notamment en matière de reclassement, d’harmonisation salariale et de régularisation statutaire, pour préserver la stabilité du système scolaire.

En interne, le parti salue la mobilisation de ses structures locales et de la diaspora dans le cadre du recensement en cours, preuve d’une dynamique d’organisation et de proximité qui doit, selon lui, permettre à la plateforme de conquérir de nouveaux espaces démocratiques.

Khalifa Ababacar Sall et ses camarades réaffirment leur ancrage dans le FDR et leur engagement aux côtés du peuple sénégalais. « Plus que jamais, Taxawu Senegaal demeure aux côtés du peuple pour défendre la vérité, promouvoir la justice et reconstruire la confiance entre l’État et les citoyens », déclare le leader du mouvement.