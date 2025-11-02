Fièvre de la Vallée du Rift : And Gueusseum dénonce une gestion défaillante et appelle à une riposte coordonnée

And Gueusseum tire la sonnette d’alarme face à la propagation rapide de la fièvre de la Vallée du Rift, qui a déjà fait 29 morts et 363 cas enregistrés en un mois. Dans une déclaration rendue publique ce dimanche 2 novembre 2025, le mouvement s’incline devant la mémoire des victimes et dénonce la « redoutable faucheuse » qui sévit dans le nord du pays, particulièrement dans la région de Saint-Louis.

And Gueusseum s’inquiète du nombre croissant de victimes et déplore les dysfonctionnements dans la transmission, le diagnostic et la prise en charge des patients, notamment à l’hôpital régional de Saint-Louis, où la majorité des décès ont été recensés. Le mouvement estime que la situation actuelle confirme ses alertes antérieures sur la gestion « tatillonne et calamiteuse » du ministère de la Santé et de l’Hygiène publique, notamment dans la communication de masse, la formation du personnel et la protection des agents de première ligne comme les infirmiers chefs de poste.

Le syndicat critique également l’évacuation systématique des malades vers Saint-Louis, alors que la prise en charge transfusionnelle de cette maladie hémorragique pourrait, selon lui, être assurée dans les centres de santé les plus proches. Il dénonce en outre les difficultés d’application de la loi n°2023-06 du 13 juin 2023 sur la transfusion sanguine et de son décret d’application n°2023-2419 du 27 décembre 2023, notamment en matière d’hémovigilance et d’approvisionnement en sang conforme aux normes de l’Organisation mondiale de la Santé.

And Gueusseum interroge ainsi les autorités sanitaires : « Qu’en est-il de la transfusion de sang total, de l’investigation des décès, ainsi que du suivi des avortons et des animaux morts contaminés ? » Pour le mouvement, la prévention demeure la véritable panacée. Il plaide pour une politique de santé globale et cohérente, reposant sur une approche holistique, multisectorielle et inclusive, qui privilégie la prévention sur le curatif et la mutualisation des ressources.

Le syndicat juge par ailleurs regrettable que l’épicentre de la maladie se situe dans la vallée, là où, ironie du sort, le Programme national de lutte contre le paludisme (PNLP) a distribué le moins de moustiquaires à longue durée d’action. Il appelle à une meilleure coordination entre les services de la santé, de l’élevage, de l’agriculture et de l’environnement, dans le cadre du concept « One Health », afin d’agir simultanément sur les déterminants humains, animaux et environnementaux de la santé.

And Gueusseum souligne aussi l’importance du rôle de l’Action sociale, maillon essentiel dans le suivi des cas contacts, l’accompagnement psychosocial des familles et la sensibilisation communautaire.

Le mouvement attire également l’attention sur la multiplication des épidémies — fièvre de la Vallée du Rift, dengue, variole du singe —, qui causent des décès évitables en raison d’un déficit d’information et de formation du personnel de santé. Il appelle à une lutte antivectorielle vigoureuse, à la vaccination du bétail en dehors des périodes épidémiques, et à une meilleure gestion des carcasses animales contaminées. Il remet en question la pertinence du saupoudrage en plein hivernage, qui réduit l’efficacité des insecticides.

Sur le plan syndical, And Gueusseum rappelle son cinquième plan d’actions face à « la discourtoisie du ministre de la Fonction publique et du Travail » qui continue d’ignorer le préavis déposé le 19 octobre 2025. Dans ce cadre, le mouvement annonce un sit-in le 21 novembre et une grève les 25 et 26 novembre 2025 pour exiger l’application des accords résiduels signés avec le gouvernement.