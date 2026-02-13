Jaxaay : La Police démantèle un gang spécialisé dans le vol de motos

Le Commissariat d’arrondissement de Jaxaay, Parcelles et Niacourab a procédé à l’interpellation de six individus impliqués dans une série d’agressions nocturnes avec usage d’armes blanches, vols aggravés, complicité et trafic de chanvre indien.

Dans la nuit du 8 au 9 février 2026, vers 1h du matin, les services de police ont été alertés après l’interpellation citoyenne d’une jeune femme, accusée d’avoir participé au vol d’une motocyclette. Les éléments de la Brigade de Recherches (BR) ont rapidement été dépêchés sur les lieux et ont ramené la suspecte.

L’enquête a révélé que la mise en cause avait, plus tôt dans la journée, sollicité un conducteur de moto-taxi pour une course vers Yoff, réglée via une application de paiement mobile. Elle avait ensuite échangé son numéro avec le conducteur. Le soir même, elle l’a recontacté pour une course vers Jaxaay. Arrivée au terminus 56, deux complices armés de machettes ont surgi et se sont emparés de la moto TVS 125. La victime, malgré la violence de l’attaque, a réussi à retenir la jeune femme et à alerter le voisinage, permettant son immobilisation.

Lors de son interrogatoire, la suspecte a reconnu appartenir à un gang de sept personnes. Leur stratégie consistait à utiliser deux jeunes filles comme « appâts » pour attirer les conducteurs dans des zones isolées. Les investigations ont ensuite permis d’arrêter quatre autres membres de la bande.

La perquisition a permis de découvrir trois cornets de chanvre indien destinés à la vente et la somme de 135 000 FCFA, reliquat de la vente d’une moto volée. Les mis en cause ont reconnu être les auteurs d’au moins cinq agressions similaires. Les motos volées étaient revendues à des receleurs pour des montants allant de 150 000 à 200 000 FCFA. L’un des suspects a notamment avoué avoir écoulé la moto d’un certain Ousmane Barry à Kaolack.

Ce démantèlement éclaire deux plaintes enregistrées les 25 décembre 2025 et 5 février 2026. Dans l’un des cas, la victime avait relaté une agression identique : deux jeunes filles l’avaient sollicité pour une course, avant que l’une ne tente de l’étrangler et que des complices encagoulés ne surgissent pour lui dérober sa moto.