Parcelles Assainies : Saisie de huit kilos de chanvre indien

Le Commissariat d’arrondissement des Parcelles Assainies a procédé, le 11 janvier 2026, à l’interpellation d’un individu pour détention et trafic de chanvre indien. L’opération a permis la saisie de huit kilogrammes et cinq cornets de cette substance prohibée.

Cette intervention fait suite à l’exploitation d’un renseignement opérationnel signalant l’existence d’un réseau de trafic de drogue à l’Unité 02 des Parcelles Assainies. Lors de la perquisition effectuée au domicile du suspect, les enquêteurs ont découvert cinq cornets dissimulés dans sa chambre. Poursuivant leurs investigations, ils ont été alertés par une forte odeur de cannabis provenant de la pièce voisine. La fouille de cette chambre a permis de mettre la main sur un sac contenant huit kilogrammes de chanvre indien, dissimulé sous un lit.

Interrogé sommairement, le mis en cause a reconnu les faits. Il a avoué avoir utilisé la chambre de sa grand-mère, absente au moment des faits, pour entreposer la drogue.