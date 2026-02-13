Ce que le chroniqueur Modou Fall a dit aux enquêteurs

Le chroniqueur de Sen TV, Modou Fall, a été placé sous mandat de dépôt pour diffusion de fausses nouvelles. Son procès en flagrant délit est prévu lundi prochain. Devant les enquêteurs de la Brigade de recherches (BR) de Dakar, il est revenu sur ses déclarations controversées liées à la mort de l’étudiant Abdoulaye Ba, survenue à l’Université Cheikh Anta Diop (UCAD), tout en tentant d’en atténuer la portée.

Lors de son audition, dont le contenu est rapporté par Libération, il a contesté avoir directement accusé le pouvoir d’avoir rétribué des étudiants pour incriminer des figures de l’opposition telles que Bougane Guèye Dany, Barthélemy Dias et Thierno Alassane Sall. Selon lui, il ne s’agissait pas d’une accusation formelle, mais d’une simple mise en garde : « Je n’ai jamais affirmé que l’État ou des membres de la mouvance présidentielle avaient remis de l’argent aux étudiants. J’ai simplement lancé l’alerte », a-t-il déclaré, cité par le journal.

Interrogé sur l’identité des supposés financeurs, Modou Fall a indiqué n’avoir visé personne en particulier, évoquant l’hypothèse de « personnes mal intentionnées ». Toutefois, pressé par les gendarmes de préciser la source de ses affirmations, le chroniqueur a fini par admettre l’absence de preuves tangibles : il a reconnu qu’il s’agissait, en réalité, d’une simple rumeur.

Modou Fall a tenu à expliquer qu’il cherchait avant tout à prévenir toute tentative de manipulation de la crise universitaire qui aurait pu, selon lui, conduire à imputer indûment la responsabilité du drame à l’opposition.