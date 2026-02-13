Lutte : Franc promet un duel sans concession face à Tapha Tine

Jambaar Productions a organisé mercredi dernier, dans les locaux de la 2Stv, le traditionnel face-à-face précédant le combat du 15 février entre Tapha Tine (Écurie Baol Mbollo) et Franc (Jambaar Wrestling Academy). Mais le « Géant du Baol » a brillé par son absence, laissant son adversaire seul devant les caméras.

Comme le veut la coutume, les promoteurs offrent aux amateurs de lutte un ultime échange verbal avant l’affiche. Cette fois, Tapha Tine n’a pas répondu à l’invitation, une absence qui a suscité des interrogations et un certain malaise chez l’organisateur. Franc, lui, s’est montré plus posé qu’à l’accoutumée, préférant réserver ses mots pour l’arène.

« Nous ne sommes plus qu’à quelques jours du combat. Tapha Tine n’est pas venu, je n’ai rien à dire en son absence. Le jour J, je mettrai en pratique tout ce que j’ai appris », a déclaré Franc, visiblement concentré sur son objectif. Le lutteur a également exprimé sa gratitude envers son entourage et ses partenaires d’entraînement, citant notamment Yaram Guèye, Laye Pythagore, Boy Lô, Moussa Dioum 2, Tapha Jr, Batika, Baye Lakhad et Ibou Laye.

Surnommé « Ndiago’Or », Franc n’a pas manqué de critiquer l’attitude de son rival : « Tapha Tine a déjà perçu son avance. Il devait se montrer professionnel en participant à ce face-à-face pour respecter ses engagements envers le promoteur et les sponsors. »