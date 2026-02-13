Soutien à Macky Sall : Bougar Diouf exclu de la coalition Diomaye Président

La Coalition Diomaye Président a officialisé l’exclusion de Bougar Diouf. Cette décision fait suite à une sortie publique de ce dernier appelant à soutenir la candidature de l’ancien président Macky Sall au poste de Secrétaire général des Nations Unies.

C’est depuis Munich, en marge de la Conférence internationale sur la Sécurité, qu’Aminata Touré a porté la parole de la coalition. Pour l’ancienne Première ministre, la position exprimée par Bougar Diouf lors de sa récente conférence de presse est en contradiction totale avec les principes fondateurs du mouvement.

« Monsieur Bougar Diouf s’est auto-exclu de la Coalition Diomaye Président et n’est plus membre de notre organisation », a tranché Mimi Touré, précisant que des avertissements préalables lui avaient pourtant été signifiés.

La coalition a profité de cette annonce pour réaffirmer l’importance de la discipline interne. Les responsables rappellent que chaque membre a signé une lettre d’adhésion l’engageant à soutenir exclusivement la vision et les orientations du président Bassirou Diomaye Faye.

Aminata Touré a également mis en garde contre les fuites d’informations et les attitudes dissonantes, soulignant que les délibérations internes doivent rester confidentielles pour garantir la solidité de l’alliance. Pour tirer les leçons de cet incident, la Coalition Diomaye Président a annoncé des mesures concrètes dont l’audit des membres.

Une vérification minutieuse de la liste des adhérents est en cours et un nettoyage numérique. Le groupe de discussion interne, qui compte actuellement 396 membres, sera prochainement supprimé et reformaté pour garantir une sécurité maximale des échanges.