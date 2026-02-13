Coalition Diomaye Président : Bougar Diouf conteste juridiquement son exclusion

Le président de l’Union des Panafricanistes Sénégalais (UPS), Bougar Diouf, est monté au créneau après l’annonce de son exclusion de la Coalition Diomaye Président, dénonçant une décision qu’il juge dépourvue de base juridique et contraire aux principes démocratiques.

Dans une déclaration adressée aux responsables de la coalition, notamment à sa superviseure Aminata Touré, le leader panafricaniste affirme n’avoir fait l’objet d’aucune procédure formelle conforme aux règles du droit organisationnel. Il soutient qu’aucun texte, règlement intérieur ou décision collégiale n’a été produit pour justifier une exclusion régulière.

Bougar Diouf rappelle que la Constitution du Sénégal garantit l’autonomie des partis politiques et le pluralisme démocratique. Selon lui, une coalition demeure une alliance stratégique entre formations politiques et ne saurait se substituer à la personnalité juridique des partis ni exercer un pouvoir disciplinaire en dehors de dispositions expressément prévues.

Il insiste notamment sur le principe du contradictoire, soulignant qu’aucune exclusion ne peut être juridiquement valable sans procédure formelle, notification officielle et décision d’un organe compétent.

À l’origine de la polémique, la conférence de presse de son parti exprimant un soutien à la candidature de l’ancien président Macky Sall au poste de secrétaire général de l’Organisation des Nations unies.

Bougar Diouf défend ce positionnement, qu’il qualifie de choix diplomatique et panafricain, sans lien avec la politique intérieure ni avec le mandat du président Bassirou Diomaye Faye. Assimiler cette prise de position à une rupture d’engagement constituerait, selon lui, une confusion entre loyauté politique interne et débat stratégique international.

Tout en réaffirmant son attachement aux engagements initiaux de la coalition, le dirigeant de l’UPS se dit ouvert au dialogue institutionnel mais rejette toute interprétation abusive des accords signés. Il maintient qu’il ne s’est « auto-exclu » d’aucune structure et que toute décision relative à son statut doit reposer sur des textes écrits et une procédure régulière.

Bougar Diouf annonce par ailleurs la tenue prochaine d’un point de presse destiné à éclairer l’opinion publique nationale et internationale sur cette affaire, dans un contexte où les tensions internes à la majorité continuent d’alimenter le débat politique.