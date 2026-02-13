Sommet de l’UA : Ousmane Sonko à Addis-Abeba

Le Premier ministre Ousmane Sonko est arrivé ce jour à Addis-Abeba afin de prendre part au 39ᵉ Sommet de l’Union africaine, une rencontre de haut niveau consacrée aux grands défis politiques, économiques et sécuritaires du continent.

À son atterrissage à l’aéroport international de Bole International Airport, le chef du gouvernement a été accueilli par la ministre éthiopienne de l’Urbanisme et des Infrastructures, Chaltu Sani, ainsi que par le ministre d’État aux Affaires étrangères, l’ambassadeur Berhanu Tsegaye.