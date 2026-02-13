Ouest-Foire : Il porte des « perles de taille »…il échappe à un lynchage

Depuis l’arrestation de douze présumés homosexuels par la Brigade de recherche de Keur Massar, les populations sont sur le qui-vive. Ce vendredi 13 février 2026, un drame a été évité de justesse à Ouest-Foire.

Dans l’après-midi, un individu a été violemment pris à partie à la suite d’une altercation avec un jeune homme qui a dégénéré en bagarre.

Selon des informations relayées par la plateforme Luttons contre l’indiscipline au Sénégal, repris par Pressafrik, des personnes présentes sur les lieux auraient affirmé avoir aperçu sur lui des « perles de taille cristal ». Cette rumeur a rapidement enflammé la foule et a provoqué une tentative de lynchage.

Alertée, la Gendarmerie nationale est intervenue à temps pour disperser les attroupements et ramener le calme. L’individu a été extrait de la foule et se trouve actuellement entre les mains des forces de l’ordre.