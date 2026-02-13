Bassirou Dieng répond à Bougar Diouf et défend la décision de la coalition

La controverse autour de l’exclusion de Bougar Diouf de la Coalition Diomaye Président continue de susciter des réactions au sein de la majorité. Dans une prise de position publique, Bassirou Dieng, président du mouvement Sunu Sénégal Si Kaname et membre du Conseil des leaders de la coalition, a vivement contesté l’argumentaire juridique avancé par le leader de l’Union des Panafricanistes Sénégalais (UPS).

Dans son message adressé à Bougar Diouf, Bassirou Dieng estime que la situation relève moins d’une exclusion arbitraire que d’une “auto-exclusion assumée”. Selon lui, la décision de soutenir publiquement la candidature de l’ancien président Macky Sall au poste de secrétaire général de l’ONU constituait un acte politiquement incompatible avec l’esprit de la coalition.

Il rappelle que la superviseure générale de la coalition, Aminata Touré, avait préalablement mis en garde contre une telle démarche, la qualifiant d’attitude “fractionniste” susceptible de fragiliser la cohésion du regroupement politique.

Bassirou Dieng insiste également sur le fait que l’adhésion à une coalition implique nécessairement certaines contraintes politiques. Selon lui, rejoindre une alliance autour du président Bassirou Diomaye Faye suppose un minimum d’alignement stratégique et de solidarité dans les prises de position publiques.

À ses yeux, l’argument constitutionnel relatif à l’autonomie des partis ne saurait être invoqué pour justifier une posture publique susceptible de brouiller le message collectif de la majorité.

Sans remettre en cause l’engagement passé de Bougar Diouf dans le projet politique commun, Bassirou Dieng estime que ce dernier a pris une décision personnelle dont il doit assumer les conséquences. Il conclut toutefois son message en lui souhaitant une bonne continuation dans l’arène politique, signe d’un désaccord ferme mais sans rupture personnelle affichée.