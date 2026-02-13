Touba : Les aveux glaçants du cerveau du réseau homosexuel arrêté

Âgé de 36 ans et domicilié à Touba, Jules (nom d’emprunt), cerveau du réseau de présumés homosexuels démantelé jeudi, a fait des aveux glaçants lors de son interrogatoire. Selon des sources de Seneweb, le suspect a confié qu’il est porteur du VIH depuis plusieurs années.

Malgré son statut séropositif, Jules aurait avoué qu’il continuait d’entretenir des actes contre nature avec ses partenaires, sans tenir compte des risques de transmission.

Le cerveau du réseau a livré l’identité de ses nombreux partenaires aux gendarmes de la Brigade de Recherches (BR) de Touba. Grâce à sa collaboration, les enquêteurs ont pu procéder à l’interpellation de quatre membres du réseau, dont trois sont domiciliés à Mbacké. Il s’agit d’un tailleur, d’un commerçant et d’un menuisier métallique, qui sont tous passés aux aveux durant leur audition.

Un autre suspect, un tailleur résidant au quartier Mbacké Khéwar, est en cavale depuis jeudi. Il a réussi à échapper à la descente de la gendarmerie à son domicile, ayant vraisemblablement été informé de l’arrestation de ses acolytes. Les recherches se poursuivent pour le localiser.

Source : Seneweb