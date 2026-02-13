Il achète deux bœufs voles et finit en prison

Le commerçant A. Cissé, âgé de 60 ans, a été arrêté et placé sous mandat de dépôt pour recel. Il a été interpellé en possession de deux bœufs de race signalés comme volés.

À la barre, il a contesté les faits et affirmé avoir acquis les animaux en toute légalité auprès d’un certain M. Sow. «C’est lui qui me les a vendus. Je les ai achetés à 2 millions F CFA. Je me suis rendu à son domicile pour discuter du prix. Une fois l’accord trouvé, je lui ai remis une avance de 800 000 F CFA avant d’embarquer les bœufs devant plusieurs témoins», a-t-il déclaré.

D’après lui, il ignorait que les bovins provenaient d’un vol. Les deux bêtes ont depuis été restituées à leur propriétaire légitime, I. Ndione.

Mais le procureur de la République a estimé que les faits sont constants et a requis l’application de la loi. Le tribunal a mis l’affaire en délibéré, selon Seneweb qui donne l’information.