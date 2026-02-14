«Diomaye Président»…les premières lézardes d’une coalition en reconstruction

Alors que le Sénégal entre de plain-pied dans une année charnière, marquée par des enjeux de consolidation institutionnelle, la Coalition Diomaye Président traverse sa première véritable zone de turbulences. L’exclusion fracassante de Bougar Diouf, leader de l’Union des Panafricanistes Sénégalais (UPS), agit comme un révélateur des fragilités internes d’une alliance qui cherche encore son second souffle après les victoires historiques de 2024.

Le point de rupture est venu de Munich, en marge de la Conférence internationale sur la Sécurité. C’est Aminata « Mimi » Touré qui a porté la parole de la coalition pour acter le divorce, affirmant que Monsieur Bougar Diouf s’était de fait auto-exclu. Le grief central repose sur une sortie médiatique de ce dernier appelant à soutenir la candidature de l’ancien président Macky Sall au poste de Secrétaire général des Nations Unies, une position jugée inadmissible par le sommet de l’État.

Pour le Conseil des leaders, cette démarche constitue une rupture flagrante avec les principes fondateurs du mouvement. Les responsables rappellent avec fermeté que chaque membre a signé une lettre d’adhésion l’engageant à soutenir exclusivement la vision et les orientations du président Bassirou Diomaye Faye. Dans cette optique, toute dissonance publique sur des sujets de haute diplomatie est perçue comme un acte de trahison envers l’unité organique du groupe.

Pourtant, derrière la fermeté affichée, cette affaire expose une approche radicale de la discipline interne qui pourrait inquiéter les partenaires plus modestes. En annonçant un audit minutieux des membres et un nettoyage numérique des canaux de discussion confidentiels, la coalition semble basculer dans une forme de contrôle rigide. Pour une alliance qui se veut le socle d’un projet de transformation systémique, cette crispation interroge sur la pérennité du pluralisme au sein de la majorité.

De son côté, Bougar Diouf ne compte pas se laisser évincer sans livrer bataille sur le terrain des principes. En invoquant l’absence de base juridique et le non-respect du principe du contradictoire, il déplace le débat vers la légalité organisationnelle. Selon lui, une coalition demeure une alliance stratégique entre formations politiques autonomes et ne saurait se substituer à la personnalité juridique des partis ni exercer un pouvoir disciplinaire arbitraire.

Ce bras de fer juridique et politique pourrait créer un précédent dangereux pour la cohésion globale. Si le soutien de Bassirou Dieng à cette exclusion montre une volonté de faire bloc autour du noyau dur, le risque d’un rétrécissement de la base sociale de la coalition est réel. En expulsant les voix discordantes plutôt qu’en privilégiant l’arbitrage interne, l’alliance court le risque de perdre la substance plurielle qui avait fait sa force lors de la dernière présidentielle.

Le timing de cette crise est d’autant plus délicat que le Sénégal se prépare à des échéances électorales qui feront office de test grandeur nature pour le pouvoir en place. Dans ce contexte de remobilisation, l’unité n’est plus seulement un idéal, mais une nécessité arithmétique absolue. Les querelles intestines offrent un angle d’attaque idéal à une opposition qui n’attend qu’une brèche pour contester l’hégémonie de la nouvelle administration.

L’affaire Bougar Diouf risque ainsi de provoquer un brouillage du message gouvernemental auprès de l’opinion publique. Au lieu de communiquer sur les réalisations économiques ou les réformes sociales, la coalition s’enferme dans une gestion de crise interne qui donne l’image d’un attelage instable et défensif. Cette déperdition d’énergie politique pourrait plomber la dynamique de victoire nécessaire pour confirmer l’adhésion populaire au projet de rupture.

La Coalition Diomaye Président est à la croisée des chemins et doit choisir entre la purge et le dialogue. Pour réussir son prochain test électoral, elle devra prouver qu’elle est capable de gérer la diversité des opinions en son sein sans s’autodétruire par un excès de zèle disciplinaire. Car dans l’arène politique sénégalaise, les fissures d’aujourd’hui, si elles ne sont pas colmatées avec intelligence, deviennent inévitablement les ruptures électorales de demain.

La rédaction de Xibaaru