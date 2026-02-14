Elle monte dans la voiture d’un homme ivre et drogué…la suite est terrible

Les faits se sont déroulés dans la nuit de samedi à dimanche à hauteur de Lésigny, en Seine-et-Marne.

Vers 2H40, une Mercedes roulait sur la Francilienne lorsqu’il a violemment percuté l’arrière d’une Audi.

L’occupant de la Audi, âgé de 37 ans, s’en tire avec des blessures légères.

Tandis que le conducteur de la Mercedes, âgé de 53 ans, et sa passagère, âgée de 33 ans, ont été transportés dans un état critique aux urgences.

La jeune femme est décédée jeudi à l’hôpital des suites de ses blessures. Elle s’appelait Malory et était responsable de bar dans l’Essonne.

« Elle avait quitté son métier voici 15 jours, en vue d’une reconversion professionnelle. Elle avait aussi un petit ami qu’elle fréquentait depuis un an, et avec qui elle avait des projets de vie » a déclaré un proche sur actu.fr.

Les tests ont révélé que le conducteur était sous l’empire de l’alcool et de stupéfiants au moment du drame. Le quinquagénaire sera entendu lorsque son état de santé se sera amélioré.

Une enquête pour homicide involontaire a été ouverte.

Source : F D