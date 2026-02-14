Séquestrée, torturée et violée pendant 2 ans…une femme parvient à s’échapper

Salma, 36 ans, avait disparu le 1er avril 2024 en Espagne. C’est sa famille qui, inquiète de ne plus avoir de nouvelles, avait donné l’alerte.

Cette affaire est restée non élucidée pendant près de deux ans. Mais coup de théâtre, ce mardi 10 février. La disparue a réussi à s’échapper de la maison où elle était séquestrée et torturée.

Tout ce temps, la victime, âgée aujourd’hui de 38 ans, était retenue par son ancien compagnon dans une maison isolée de San José de la Vega, au sud du pays.

Épuisée et blessée, elle a couru jusqu’à un centre de santé voisin pour demander de l’aide. Le personnel médical, constatant de nombreuses plaies et contusions, a immédiatement alerté les services d’urgence et la police, qui se sont dépêchés sur place.

Durant deux ans, Salma a subi des violences quasi quotidiennes, certaines à l’armes blanche, qui lui ont fait perdre la vue d’un oeil.

Elle explique aussi que l’homme l’avait ligotée, rouée de coups avec un bâton et violée à plusieurs reprises.

L’ex-conjoint ainsi que trois voisins ont été interpellés et placés en garde à vue. Quant à la victime, elle a été hospitalisée.

