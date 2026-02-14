Université : civilisation ou barbarie, la leçon du pharaon (Par Rassoul Ba)

Le professeur Cheikh Anta Diop revint à l’université de Dakar .

Le Temple était profané. Les murs étaient fissurés, les esprits obscurcis.

Il élèva la voix très fort comme tel un scribe qui grave une loi du Livre des morts dans la chambre funéraire d’un pharaon :

– Le Temple du savoir doit être purifié. Non pas par le feu mais par la méthode et la vérité.

Il rappelle une vérité inconfortable dans le milieu des étudiants: la civilisation est un combat intellectuel long, ingrat, silencieux. Une pyramide d’Egypte.Elle ne s’élève pas dans le désordre, elle se construit pierre par pierre. Elle exige des sacrifices, de la discipline et une responsabilité partagée.

Aux autorités, il lance:

– Investissez dans les cerveaux ou préparez‐vous à gérer la colère folle des esprits en jachère.

Enfin, le savant donne sa dernière leçon, la plus dérangeante : la barbarie moderne n’est pas imposée de l’extérieur. Elle prend racine à l’université lorsque celle-ci sert de champ de batailles aux gladiateurs.

La parole du veilleur fit effet parmi les sachants et les apprenants. Il s’en retourna dans le monde du silence à

la vallée des Rois en leur laissant un choix: civilisation ou barbarie ?

Les mémoires de Njoob Jaara.