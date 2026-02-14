Décès d’un étudiant à l’UCAD : l’Association des Juristes Africains exige une enquête indépendante

Suite au décès de l’étudiant Abdoulaye Ba survenu lors des récents événements à l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar, l’Association des Juristes Africains (AJA) a publié un communiqué exprimant sa consternation et appelant à une enquête indépendante afin d’établir les responsabilités.

Dans son communiqué officiel, l’AJA a fait part de sa profonde tristesse après la mort de l’étudiant Abdoulaye Ba. L’organisation a adressé ses condoléances à la famille du défunt, à ses proches ainsi qu’à l’ensemble de la communauté universitaire, soulignant la gravité de cet événement dans un espace dédié au savoir et à la formation.

L’Association rappelle que la Constitution du Sénégal consacre, en son article 7, le caractère sacré de la personne humaine et garantit le droit à la vie, à la dignité ainsi qu’à l’intégrité physique, en prohibant tout traitement inhumain ou dégradant.

Elle souligne également que le pays est État partie à la Convention des Nations Unies contre la torture, adoptée le 10 décembre 1984 par l’Organisation des Nations Unies.

Ce texte impose notamment : l’obligation de prévenir tout acte de torture ou de mauvais traitement ; l’ouverture immédiate d’enquêtes impartiales lorsqu’il existe des soupçons raisonnables ; la garantie pour toute victime de porter plainte et d’obtenir un examen de sa cause.

Au regard de la gravité des faits, l’Association des Juristes Africains : condamne toute forme de violence et d’atteinte à la vie humaine ; exige l’ouverture immédiate d’une enquête indépendante, impartiale et transparente ; appelle les autorités à garantir la sécurité des étudiants et le respect de l’État de droit dans l’espace universitaire.

L’AJA réaffirme son attachement aux valeurs de justice, de paix et de respect des droits humains. Elle invite l’ensemble des acteurs concernés à privilégier le dialogue, la légalité et les mécanismes institutionnels pour prévenir de nouveaux drames.