Lutte contre le trafic de drogue : Importante saisie de produits psychotropes à Bokhody

La Gendarmerie nationale a procédé, le jeudi 12 février 2026, à une importante saisie de produits psychotropes et de stupéfiants à Bokhody, localité située dans le département de Saraya, à la suite d’une opération menée par la Section de Recherches de Kédougou.

L’intervention, conduite entre 08 heures et 18 heures 30, faisait suite à l’exploitation d’un renseignement faisant état d’un trafic international de drogues dans cette zone, portant notamment sur des comprimés psychotropes et du chanvre indien. Sur place, les forces de sécurité ont découvert une quantité importante de marchandises prohibées abandonnées dans une chambre occupée par des individus suspectés d’être impliqués dans ce réseau.

Le bilan des saisies comprend 1 740 comprimés de Tapentadole 250, 400 comprimés de Traamking 225, 490 comprimés de Timaking 250, 300 comprimés de Diazépam, 1,5 kilogramme de chanvre indien, 48 paquets de feuilles à rouler, 60 sachets de tabac à chicha, un sachet de mercure ainsi qu’une motocyclette.

Selon les informations communiquées par la gendarmerie, les trois trafiquants présumés, tous de nationalité étrangère, ont pris la fuite avant l’arrivée des forces de sécurité, abandonnant sur place l’ensemble des produits illicites.

Une enquête a été ouverte afin de les identifier et de procéder à leur arrestation, tandis que les produits saisis ont été placés sous scellés pour les besoins de la procédure judiciaire.