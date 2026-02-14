Étudiant mort à l’UCAD : le parquet ouvre une enquête

De violents affrontements survenus le 9 février 2026 sur le campus social de l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD) ont conduit à l’ouverture d’une enquête judiciaire, a annoncé le parquet dans un communiqué officiel daté du 14 février 2026.

Selon les autorités judiciaires, les incidents ont opposé des étudiants à des éléments de la Police nationale, occasionnant d’importants dégâts matériels ainsi que plusieurs blessés. Face à la gravité des faits, le Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance Hors Classe de Dakar a ordonné l’ouverture immédiate d’une enquête exhaustive.

Les investigations ont été confiées à la Sûreté urbaine pour déterminer les responsabilités liées aux affrontements, tandis que la Division des investigations criminelles est chargée d’établir les causes et circonstances du décès de l’étudiant Abdoulaye Ba, inscrit en deuxième année de médecine.

D’après le parquet, plusieurs actes d’enquête ont déjà été réalisés, notamment des auditions, un transport sur les lieux et une autopsie. À ce stade, les éléments disponibles ne confirment pas les rumeurs faisant état de violences physiques exercées sur la victime.

Le Procureur de la République a enfin appelé à la retenue et au respect du cours normal de la justice, en attendant les conclusions définitives de l’enquête.