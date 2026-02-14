Présentation des résultats 2025 : la Gendarmerie dresse le bilan de ses actions

La Gendarmerie nationale a présenté, le jeudi 12 février 2025, le bilan annuel de ses activités lors d’une cérémonie officielle organisée à l’amphithéâtre de l’État-major du Quartier Samba Dièry Diallo. La rencontre était présidée par le général de division Martin Faye, Haut-commandant de l’institution et Directeur de la justice militaire, en présence de nombreuses autorités civiles, militaires et diplomatiques.

La cérémonie a enregistré la participation de délégations de gendarmeries européennes, de représentants de l’Union européenne, de la commission défense de l’Assemblée nationale, ainsi que d’attachés de défense de pays partenaires. Des responsables des forces de défense et de sécurité, des autorités administratives et des représentants de la presse nationale et internationale ont également pris part à l’événement.

Au titre de l’année 2025, la Gendarmerie a fait état de résultats jugés significatifs dans plusieurs domaines prioritaires. En matière de sécurité routière, l’analyse des données a permis d’identifier les facteurs majeurs d’accidents et d’évaluer l’impact des politiques de prévention mises en œuvre. Dans la lutte contre le trafic de stupéfiants, le chanvre indien demeure largement dominant, représentant plus de 90 % du volume total de drogues saisies. Le vol de bétail s’impose, quant à lui, comme l’un des phénomènes criminels les plus marquants, constituant 62 % des faits enregistrés au cours de l’année.

Les statistiques criminelles révèlent par ailleurs une concentration de la délinquance dans les zones urbaines à forte activité économique et le long des principaux axes de transit. Concernant la migration irrégulière et la traite de personnes, 42 cas ont été recensés, avec une forte présence dans les régions de Kédougou, Ziguinchor et Saint-Louis.

Dans la perspective des défis sécuritaires à venir, la Gendarmerie nationale entend moderniser ses dispositifs d’anticipation et d’intervention, renforcer le maillage territorial et développer ses capacités en renseignement et en cyberdéfense. Ces orientations s’inscrivent notamment dans la préparation de la sécurisation des Jeux Olympiques de la Jeunesse Dakar 2026, pour lesquels l’institution prévoit un dispositif adapté aux enjeux internationaux de l’événement.