Décès d’Abdoulaye Ba : Un cadre de Gueum Sa Bopp exige la reconnaissance de la responsabilité politique

La mort de l’étudiant Abdoulaye Ba, inscrit en deuxième année de chirurgie dentaire à l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar, continue de provoquer une forte émotion au sein de l’opinion publique et de la communauté universitaire au Sénégal.

Dans une déclaration ferme, Jules Diatta, membre de la cellule des cadres du mouvement Gueum Sa Bopp, affirme que les autorités politiques doivent reconnaître officiellement leur responsabilité dans les violences ayant conduit à ce drame.

Selon lui, les autorités ne peuvent se décharger de leurs obligations dès lors qu’elles assurent le commandement de l’appareil sécuritaire, définissent les orientations de la politique de maintien de l’ordre et disposent des moyens de contrôle sur les forces de sécurité. Il estime ainsi que toute bavure engage la responsabilité de l’État, tant dans la chaîne de commandement que dans les directives données aux forces intervenantes.

La déclaration replace également les événements dans un contexte plus large de tensions récurrentes dans les universités sénégalaises, marquées par des retards de paiement des bourses, parfois prolongés, des conditions de vie difficiles sur les campus, des critiques sur le manque de transparence dans l’attribution des aides, ainsi que des réponses sécuritaires jugées disproportionnées face aux mobilisations étudiantes. Pour les signataires, ces facteurs nourrissent un climat de frustration durable et expliquent la répétition des crises universitaires.

Le cadre du mouvement de Bougane exige dès lors plusieurs mesures jugées indispensables, notamment la reconnaissance officielle de la responsabilité politique dans les violences, l’ouverture d’une enquête indépendante et impartiale, l’identification et la sanction des responsables ainsi que la mise en place de mécanismes durables pour garantir la sécurité des étudiants et prévenir de nouveaux drames.

Il considère que cette reconnaissance constitue un préalable nécessaire pour rétablir la confiance entre les autorités, les étudiants et la société civile. Enfin, il appelle les organisations estudiantines, les acteurs civiques et l’opinion publique à maintenir la mobilisation afin que justice soit rendue pour Abdoulaye Ba et que sa mort marque un tournant dans la protection des droits fondamentaux des étudiants.