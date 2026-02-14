Mort d’Abdoulaye Ba : La réaction de Guy Marius Sagna suite au communiqué du procureur

Suite à la sortie du Procureur de la République, Ibrahima Ndoye sur les affrontements survenus à l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD) et le décès de l’étudiant Abdoulaye Ba, ce samedi 14 février, le député Guy Marius Sagna a publié une note.

Également membre du mouvement Frapp, il a affirmé que « le procureur de la République ne doit pas insulter notre intelligence ». Qui a indiqué dans son communiqué que « les éléments de l’enquête ne corroborent pas avec les rumeurs faisant état de violences physiques exercées sur la victime »

De ce fait, le parlementaire a signalé que « la victime Abdoulaye Bâ n’a pas exercé sur elle-même des violences ».

Par ailleurs, sans « un souci d’apaisement de l’espace universitaire », Guy Marius Sagna appelle à la libération des étudiants Bathie Fall, Demba Ka et Waly Faye et à la poursuite des enquêtes.