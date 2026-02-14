Mort d’Abdoulaye Bâ : Les précisions du collectif des amicales de l’UCAD

Face aux accusations qui pèsent sur les étudiants arrêtés depuis les évènements survenus à l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar, le Collectif des amicales de l’UCAD est monté au créneau ce samedi.

Dans son communiqué, le collectif précise qu’aucun de ses membres n’est responsable des dégâts matériels survenus lors des récents affrontements au campus social de Dakar.

«Nous prenons l’ensemble des étudiants à témoin : aucun rapport du Centre des Œuvres Universitaires de Dakar (COUD) ne saurait être imputé à nos camarades actuellement détenus à la Police centrale», précise le collectif.

Ses membres dénoncent une démarche qui viserait à «exonérer les forces de défense et de sécurité de toute responsabilité». En conséquence, le Collectif «rejette catégoriquement toute tentative d’alourdir les charges pesant sur» ses membres arrêtés.

«Selon les informations communiquées par nos avocats, les seules accusations retenues à ce stade concernent la destruction présumée de biens publics, sur la base d’un rapport du COUD évaluant les dégâts à 500 millions de francs CFA», indique le collectif.

Il se demande comment un étudiant pourrait être tenu pour seul responsable de destructions d’une telle ampleur au sein du campus. «Quel rôle ont joué les policiers que l’on voit clairement, dans des vidéos largement diffusées, procéder à la destruction d’édifices, notamment des biens appartenant aux étudiants», demande-t-il.

Le Collectif exige donc la libération immédiate de ses membres détenus et réclame que justice soit rendue à Abdoulaye Ba.