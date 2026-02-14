Mort d’Abdoulaye Ba : Babacar Ba demande que l’enquête soit confiée à la gendarmerie

Le président du Forum du Justiciable, Babacar Ba, s’est exprimé ce samedi 14 février sur l’ouverture de l’enquête relative au décès de l’étudiant Abdoulaye Ba, survenu lors des affrontements à l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD).

Dans un message publié sur X, il a interpellé le Procureur de la République, estimant qu’« afin de garantir la plus grande impartialité et neutralité, il est souhaitable que l’enquête soit confiée à la gendarmerie nationale plutôt qu’à la police intervenue sur les lieux ».

Le parquet, par la voix du Procureur Ibrahima Ndoye, avait annoncé le 9 février l’ouverture d’une enquête après la mort de l’étudiant en deuxième année de Médecine.

La Sûreté urbaine et la Division des investigations criminelles (DIC) ont été chargées de déterminer les causes et circonstances du drame, ainsi que d’établir les responsabilités.

Toutefois, le Procureur a précisé que « les éléments disponibles à ce stade ne corroborent pas les rumeurs faisant état de violences physiques exercées sur la victime ».