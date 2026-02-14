Décès d’Abdoulaye Ba : les médecins en spécialisation réclament toute la lumière

Le Collectif des Médecins, Pharmaciens et Chirurgiens‑Dentistes en spécialisation du Sénégal (COMES) a réagi officiellement, ce 14 février à Dakar, au décès tragique de leur collègue Abdoulaye Ba, étudiant en deuxième année de chirurgie dentaire. Dans un communiqué, le collectif indique suivre avec « une attention soutenue » l’évolution du dossier, dans un contexte national déjà marqué par un manque important de spécialistes de santé.

Selon le COMES, les premières informations relayées par le parquet affirment que les éléments disponibles ne corroboreraient pas les rumeurs de violences physiques exercées sur la victime. Toutefois, les médecins en spécialisation soulignent que les conclusions de l’autopsie ont écarté l’hypothèse d’une cause naturelle isolée et orientent plutôt vers l’existence d’un traumatisme majeur.

Face à ces éléments, le collectif estime qu’une interrogation centrale demeure : l’origine exacte de ce traumatisme. Il rejette catégoriquement toute thèse laissant penser que la victime aurait pu s’infliger elle-même un traumatisme mortel, jugeant cette hypothèse « inconcevable » au regard de son âge, de son parcours et de son engagement dans ses études.

Dans ce contexte de vive émotion au sein de la communauté médicale et de l’opinion publique, le COMES appelle les autorités judiciaires à poursuivre l’enquête avec rigueur, impartialité et transparence. L’objectif, selon le collectif, est de faire toute la lumière sur les circonstances du décès et d’identifier, le cas échéant, les responsabilités.

L’affaire continue de susciter de nombreuses réactions, notamment au sein de la communauté universitaire de Université Cheikh Anta Diop de Dakar, où l’étudiant suivait sa formation.