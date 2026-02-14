Sommet de l’UA : Ousmane Sonko à Addis-Abeba pour la 39e session ordinaire (photos) 

Le Premier ministre Ousmane Sonko a pris part ce samedi 14 février 2026 à Addis-Abeba à la cérémonie d’ouverture de la 39e session ordinaire de l’Union africaine. Cette rencontre continentale est placée sous le thème : « Assurer la disponibilité de l’eau et des systèmes d’assainissement sûrs pour atteindre les objectifs de l’Agenda 2063 ».

En marge des travaux, le chef du gouvernement sénégalais s’est entretenu avec son homologue éthiopien, Abiy Ahmed Ali. Les deux responsables ont échangé sur des questions d’intérêt commun, notamment le renforcement de la coopération bilatérale et les défis partagés en matière de développement.