Nigéria : Au moins 46 personnes tuées dans des attaques

Au moins 46 personnes ont été tuées et un nombre inconnu a été enlevé samedi dans l’attaque par des hommes armés de trois villages de l’État du Niger, dans le centre-ouest du Nigeria, a appris l’AFP de source humanitaire.

Selon cette source humanitaire qui a requis l’anonymat, « 38 personnes ont été tuées par balles ou égorgées » dans le village de Konkoso, « sept ont été tuées à Tungan Makeri » et « une personne a été tuée à Pissa ». Ces trois localités sont situées dans la juridiction du gouvernement local de Borgu, à la frontière avec l’État de Kwara où plus de 160 personnes ont été massacrées par des jihadistes début février.

La recrudescence des attaques meurtrières et des enlèvements de masse a attiré l’attention sur la situation sécuritaire, surtout celle des États-Unis qui ont critiqué l’incapacité du Nigeria à endiguer les violences.

Le Nigeria est confronté à une insurrection jihadiste depuis plus de 16 ans dans le nord-est, à un conflit entre agriculteurs et éleveurs dans le centre-nord, à des violences séparatistes dans le sud-est et à des enlèvements contre rançon dans le nord-ouest, qui pourraient gagner progressivement le sud-ouest, jusque-là relativement plus sûr.

Des groupes jihadistes opèrent aussi dans le nord-ouest et le centre-ouest, dynamisés par l’insécurité croissante dans les pays voisins comme le Niger et le Burkina Faso. De nombreux gangs armés, localement appelés « bandits », sévissent également, pillent les villages, tuent et enlèvent les habitants.

– Bilan en cours d’évaluation –

La source humanitaire a précisé qu' »environ 80% des maisons de Konkoso ont été incendiées » et que « d’autres cadavres sont en cours de récupération ».

Un résident de Konkoso a confirmé les trois attaques: « Hier, des hommes armés ont attaqué Tungar Makeri et tué six personnes (…) Et ce matin, ils sont allés à Konkoso et ont tué 26 personnes, dont mon neveu qui est comme un fils pour moi », a-t-il dit.

« Ils ont brûlé de nombreuses maisons et enlevé quatre femmes », a-t-il ajouté.

« Après Konkoso, ils sont allés à Pissa où ils ont mis le feu à un poste de police et tué une personne », a-t-il précisé.

Selon lui, « à l’heure actuelle, de nombreuses personnes sont portées disparues ».

La police de l’État du Niger a confirmé l’attaque de Tungan Makeri.

« A environ 06H00 du matin, des bandits présumés ont envahi le village de Tungan Makeri (…) et six personnes ont perdu la vie pendant l’attaque », a déclaré un porte-parole de la police à l’AFP.

« Certaines maisons ont été incendiées et un nombre encore indéterminé de personnes ont été enlevées », a-t-il ajouté, précisant être à la recherche d’informations sur les attaques des deux autres villages.

Selon un rapport sécuritaire consulté par l’AFP, les bandits « ont opéré au moyen de 41 motos, chacune portant deux ou trois hommes ».

– Repère de bandits et jihadistes –

La frontière entre les États de Kwara et du Niger abrite la forêt de Kainji, repère notoire de bandits et de jihadistes.

Début février, plus de 160 personnes ont été massacrées dans le village de Woro, dans l’État de Kwara, par des jihadistes.

En octobre, le Groupe de soutien à l’islam et aux musulmans (JNIM), affilié à Al-Qaïda, avait revendiqué sa première attaque sur le sol nigérian près de Woro.

Plus de 250 enfants d’un internat catholique de Papiri, dans le même État du Niger, avaient été enlevés en novembre. Ils ont depuis été libérés.

Selon des médias nigérians, des responsables religieux et communautaires de la circonscription de Borgu ont appelé la semaine dernière le président Bola Tinubu à installer une base militaire à proximité afin de mettre un terme aux attaques récurrentes.

L’insécurité au Nigeria est devenue un sujet d’intérêt pour les États-Unis, dont le président Donald Trump affirme que les chrétiens du Nigeria sont « persécutés » et victimes d’un « génocide » perpétré par des « terroristes ».

Abuja et la majorité des experts nient fermement, les violences touchant en général indifféremment chrétiens et musulmans.

L’armée américaine, en coordination avec les autorités nigérianes, a mené des frappes dans l’État de Sokoto le jour de Noël, visant, selon elle, des jihadistes de l’État islamique.

Depuis, la coopération militaire entre les deux pays s’est renforcée.

