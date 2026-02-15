Matam : Un étudiant retrouvé mort pendu sur un arbre

Un drame s’est produit à Goudoudé Douétbé, dans le département de Matam, plus précisément dans la commune de Dabia.

Djiby Hamady Dia, étudiant âgé environ de 30 ans, a mis fin à ses jours, selon les premières informations recueillies par Seneweb.

Son corps a été découvert, ce matin, par des élèves du collège de Goudoudé, suscitant une vive émotion au sein de la communauté éducative et des habitants du village.

Alertée, la brigade de gendarmerie des Agnam s’est rendue sur les lieux pour procéder aux constats d’usage. Une enquête a été ouverte afin de déterminer les circonstances exactes de ce drame.

Source : Seneweb