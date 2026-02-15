Il tue son ex-compagne de 54 coups de couteau…25 ans de prison

Mourad Boudjenane était jugé devant la cour d’Assise du Rhône pour le meurtre de son ex-compagne survenu le 8 mai 2022 à Grézieu-la-Varenne, une banlieue de Lyon.

Nathalie Ducrot, ses trois filles, âgée de 4, 6 et 10 ans, et une de leurs amies s’apprêtaient à partir en voiture lorsqu’ils se sont rendus compte que la copine avait oublié son manteau.

La mère de famille est descendue du véhicule et s’apprêtait à retourner à la maison lorsqu’elle s’est retrouvée face à son ex-compagnon qui l’attendait devant le domicile.

La jeune femme de 33 ans a eu le temps de verrouiller sa voiture pour protéger les enfants.

L’homme de 47 ans était armé d’un couteau et d’un marteau. Il ne lui a laissé aucune chance. L’autopsie a révélé que Nathalie Ducrot avait été tuée de 54 coups de couteau et de 10 coups de marteau. La scène s’est produite devant les 4 enfants.

Mourad Boudjenane a été condamné vendredi à 25 ans de réclusion criminelle.

Source : F D