Séquestrée, une adolescente de 13 ans appelle la police…ce qu’elle a vécu est terrifiant

Samedi 7 février, une adolescente de 13 ans a appelé la police pour indiquer qu’elle était séquestrée dans un appartement.

Les forces de l’ordre se sont rendues dans ce logement situé dans le quartier des Grésilles à Dijon, en Côte d’Or. Ils ont libéré la jeune fille.

La victime a expliqué qu’elle était retenue contre son gré dans cet appartement où elle était contrainte de se prostituer.

Trois autres personnes ont interpellées dans le logement. Il s’agit de deux jeunes hommes et une jeune femme, âgés entre 18 et 23 ans.

Les trois suspects ont été placés en garde à vue. La femme et l’un des hommes ont été placés en détention provisoire, l’autre a été libéré sous contrôle judiciaire.

Quant à la victime, elle a été prise en charge par les services sociaux.

Source : F D